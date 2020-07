Riccardo Scamarcio papà per la prima volta. E c’è anche il matrimonio in gran segreto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riccardo Scamarcio, pronto per una nuova avventura. Pronto a diventare genitore per la prima volta, insieme a Angharad Wood, la donna che ha sposato in gran segreto. Il primo figlio dovrebbe nascere a metà agosto e nel frattempo i due sono stati paparazzati insieme. Non sono mancati i pettegolezzi di chi non ha potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con l’ex dell’attore. Un matrimonio celebrato in gran segreto e una casa nella città. La vita di Riccardo Scamarcio sembra procedere a gonfie vele, nonostante l’attore faccia di tutto per preservarla dai riflettori e dal mondo del gossip. Ma di recente anche la notizia che lo vedrebbe ... Leggi su caffeinamagazine

“Hai mai incontrato l'uomo perfetto?” è la frase di lancio usata sedici anni fa per lanciare sul mercato la commedia L’uomo perfetto diretta da Luca Lucini con l’allora emergente Riccardo Scamarcio e ...

