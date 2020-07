Riccardo Scamarcio: figlio in arrivo, le nozze con Angharad Wood già celebrate? (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'attore Riccardo Scamarcio sta per diventare padre e avrebbe già sposato, con una cerimonia privata, la compagna Angharad Wood. Riccardo Scamarcio si sarebbe sposato e sta per diventare padre: la notizia del figlio in arrivo è stata riportata dal magazine Diva e Donna. L'attore era stato immortalato a Roma insieme alla compagna Angharad Wood e, secondo le indiscrezioni, le nozze si sarebbero già svolte. La compagna di Riccardo Scamarcio è una manager inglese di 46 anni con cui la star italiana avrebbe una storia d'amore ormai da due anni. La coppia è rimasta lontano dall'attenzione dei media e dei fan e sarebbe in attesa di una ... Leggi su movieplayer

