Riccardo Scamarcio diventerà papà (Di mercoledì 15 luglio 2020) Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Diva e Donna, Riccardo Scamarcio diventerà presto papà per la prima volta.L'attore e produttore pugliese, infatti, avrà presto un figlio dalla sua compagna, Angharad Wood, che sarebbe all'ottavo mese di gravidanza. Il lieto evento, quindi, sarebbe davvero questione di poche settimane. Riccardo Scamarcio diventerà papà di una femminuccia. Per Angharad Wood, invece, si tratta della seconda maternità.Riccardo Scamarcio diventerà papà 15 luglio 2020 19:50. Leggi su blogo

