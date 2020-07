Riccardo Scamarcio diventerà padre! L’indiscrezione di ‘Diva e Donna’ che anticipa periodo di nascita e sesso del bebè (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attore Riccardo Scamarcio e Angharad Wood aspettano il primo figlio insieme. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e mostrano il pancione della fidanzata. Il parto sarebbe previsto per la metà del mese di agosto e a quanto pare la coppia aspetterebbe una femminuccia: Inoltre stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale, Riccardo e Angharad si sarebbero anche sposati in gran segreto. E voi cosa ne pensate di questo lieto evento? L'articolo Riccardo Scamarcio diventerà padre! L’indiscrezione di ‘Diva e Donna’ che anticipa periodo di nascita e sesso del bebè proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

