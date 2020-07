Riccardo Scamarcio diventa papà, primo figlio da Angharad Wood (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’estate 2020 sarà indimenticabile per Riccardo Scamarcio che sta per diventare padre per la prima volta. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna che ha immortalato l’attore la compagna, la manager londinese Angharad Wood, per le strade di Roma e le forme della donna sono inequivocabili. Verissimo, Riccardo Scamarcio: ‘Valeria Golino? Nella vita non ci si lascia mai’ Riccardo Scamarcio, nozze segrete con Angharad Wood? La Wood, al fianco di Scamarcio da due anni, è già mamma di una bambina, e ora sarebbe all’ottavo mese di gravidanza con un parto previsto per la metà del mese di agosto e si dice che anche ... Leggi su tvzap.kataweb

