Riccardo Scamarcio diventa papà. E spunta il matrimonio segreto con Angharad Wood (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riccardo Scamarcio sta per diventare papà. È questione di settimane, perché Angharad Wood, compagna dell'attore pugliese, sarebbe all'ottavo mese di gravidanzza. A rivelarlo è il settimanale DIva e Donna che mostra le foto del pancione della compagna di Scamarcio. Compagna, o forse è meglio dire moglie? Già, perché secondo la rivista la coppia si sarebbe sposata in segreto. La prova? Gli anelli spuntati alle mani dei due. Angharad Wood è inglese ed è una manager che lavora a Londra nel settore dello spettacolo e del cinema. In molti vedono nei suoi lineamenti una singolare somiglianza con Valeria Golino, attrice e storia ex di ... Leggi su iltempo

raimovie : Alle 21.10 'Mine vaganti di @FerzanOzpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastic… - tempoweb : Riccardo Scamarcio diventa papà. E spunta il matrimonio segreto con Angharad Wood #gossip #15luglio #cinema… - donatda : Da #il fattoquotidiano: Lei si chiama Angharad Wood, ha 46 anni ed è la moglie di Riccardo Scamarcio. Questo second… - zazoomblog : Riccardo Scamarcio diventa papà: nozze in segreto con Angharad Wood - #Riccardo #Scamarcio #diventa #papà: - zazoomblog : Riccardo Scamarcio presto papà: il pancione della moglie – VIDEO - #Riccardo #Scamarcio #presto #papà: -