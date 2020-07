Riccardo Scamarcio diventa papà: chi è la nuova compagna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riccardo Scamarcio sta per diventare papà, la nascita è prevista per agosto. Ecco chi è la nuova compagna. Riccardo Scamarcio sta per diventare papà per la prima volta, come riportato dal settimanale “Diva e Donna“. L’attore 40enne di Trani aspetta una bambina con la sua nuova compagna Angharad Wood. I due sono stati visti a passeggio insieme per le vie di Roma. Al dito della donna brillava un vistoso anello, che secondo il settimanale potrebbe essere la prova che i due si sono sposati in segreto. La nuova compagna di Scamarcio è londinese, ha 46 anni – sette in più dell’attore – e ... Leggi su bloglive

