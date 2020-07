Riaperture scuole, Cisl a Prefetto: “Alunni, docenti, personale: quali modalità?” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ragionata, ricca di spunti e certamente interessante è la costruttiva lettera firmata da Vincenzo Pastore (segretario territoriale della Cisl Scuola) e Gerardo Ceres, segretario provinciale Cisl ed inviata al Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Con quali modalità bisognerà riaprire le scuole, prevedendo la presenza degli alunni in classe, a settembre? Per affrontare un problema non di poco conto e la cui soluzione determinerà nuove organizzazioni anche familiari, la Cisl elenca le criticità da affrontare qualora il Prefetto Russo intendesse raccogliere la richiesta di convocazione di una riunione tecnica. Pastore e Ceres scrivono: “La ripresa delle attività scolastiche che avverrà in presenza nelle 203 istituzioni ... Leggi su ladenuncia

giorgiobiscaro : @nonmitaggatemai No: Fauci ha detto ok alle riaperture delle scuole, ma proporzionalmente al livello di gravità dei… - herisson13 : Niente riaperture in California per Bar,ristoranti,etc, e le scuole riapriranno in autunno. - sara80elmi : RT @meteorologo777: Il CDC americano ha stilato le linee guida le riaperture delle scuole negli Stati Uniti: 1) banchi distanziati di 2 me… - pvsassone : RT @meteorologo777: Il CDC americano ha stilato le linee guida le riaperture delle scuole negli Stati Uniti: 1) banchi distanziati di 2 me… - BarbaraBiemme : RT @meteorologo777: Il CDC americano ha stilato le linee guida le riaperture delle scuole negli Stati Uniti: 1) banchi distanziati di 2 me… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture scuole Riapertura scuole settembre: gestione apertura porte e finestre, abbigliamento, qualità dell’aria Orizzonte Scuola Notizie dalla Giunta

Udine, 14 lug - La Regione e il Coni sono al lavoro congiuntamente per definire le linee guida di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società e associazioni che svolgono attività sporti ...

Scuola, Arcuri: “Test al personale e mascherine a studenti per abbassare preoccupazione genitori”

Domenico Arcuri si occuperà anche della ripresa della scuola, con il ruolo di commissario per la gestione e l’organizzazione del nuovo anno scolastico. Arcuri, commissario straordinario per l’emergenz ...

