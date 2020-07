Riapertura Scuola, il Confronto tra Sindacati e Azzolina: Ecco Quando (Di mercoledì 15 luglio 2020) Proseguono le riunioni tra i Sindacati e il Ministero dell’Istruzione per programmare la Riapertura della Scuola. Il prossimo incontro si terrà giovedì 16 luglio alle ore 10.30. Alla riunione, saranno presenti i rappresentanti dei Sindacati CISL, FLC CGIL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF, ANP, DIRIGENTIScuola-Di.S.Conf. La Ministra Azzolina presiederà l’incontro, che approfondirà il protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Leggi su youreduaction

fattoquotidiano : Scuola, Azzolina: “Arcuri non si occuperà della riapertura ma sarà commissario agli acquisti”. Proteste di Lega e F… - PPeracchini : Se il #Governo non mette al primo posto la #scuola per la #riapertura di settembre ci sarà anche una questione di o… - BeWithUs_Italy : Dal tempo pieno a rischio agli spazi da riorganizzare: le incognite sul ritorno a #scuola - stefaniacampani : RT @Aliautonomie: #Scuola Il Comitato tecnico scientifico ha fornito una serie di risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione c… - romasulweb : Scuola, a settembre banchi singoli e sparisce la cattedra: ecco le linee guida della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Riapertura scuole ultime notizie 15/7, in arrivo 3 milioni di nuovi banchi 'monoposto' Scuolainforma Covid19, il ministro della salute: “Non ancora presa la decisione sulla proroga dello stato d’emergenza”

Il ministro della Salute: prorogate fino al 31 luglio le misure di contenimento del Covid: obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, divieto di assembramento, limitazioni agli ingressi dai Paesi extra ...

Barletta, «non condannateci ai tripli turni»: la lettera a Mattarella

Barletta - «Fate presto a ridarci le nostre aule». È l’appello lanciato alle autorità (dal presidente Mattrella in giù) dai docenti dell’Istituto «Nicola Garrone», che aveva 22 aule all’interno del Po ...

Il ministro della Salute: prorogate fino al 31 luglio le misure di contenimento del Covid: obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, divieto di assembramento, limitazioni agli ingressi dai Paesi extra ...Barletta - «Fate presto a ridarci le nostre aule». È l’appello lanciato alle autorità (dal presidente Mattrella in giù) dai docenti dell’Istituto «Nicola Garrone», che aveva 22 aule all’interno del Po ...