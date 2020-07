Rete Ictus, a 5 ospedali toscani il prestigioso premio europeo Angels (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Alcuni ospedali della nostra Rete per le cure dell’Ictus hanno ottenuto un importante riconoscimento da parte del World Stroke Organization. Durante il primo trimestre 2020 ben 5 ospedali toscani sono stati insigniti di un premio per i loro eccellenti risultati nella cura dell’Ictus ischemico acuto. Non siamo perfetti, ma abbiamo lavorato e stiamo lavorando per tenere in piedi e rilanciare la più grande infrastruttura di cura e protezione sociale di cui disponiamo. Ancora una volta ringrazio tutti gli operatori della sanità, senza di loro questo premio non ci sarebbe stato. L’efficienza delle reti cliniche della Toscana è un risultato collettivo dell’intero Sistema Sanitario Regionale”. A ... Leggi su laprimapagina

