Repubblica: Immobile era l'alternativa a Osimhen, ma Lotito voleva 50 milioni

Dovrebbe essere oggi il giorno di Osimhen al Napoli, una scelta su cui presidente e allenatore hanno fortemente puntato come rivela oggi Repubblica, nonostante fosse molto suggestiva anche la soluzione Ciro Immobile Tutti felici, alla fine: anche se stava diventando più di una suggestione la trattativa per Ciro Immobile, in rotta con l'ambiente Lazio. Ma Lotito non avrebbe ceduto il capocannoniere della Serie A per meno di 50 milioni, una cifra considerata troppo elevata per un giocatore di trentuno anni. De Laurentiis li spenderà invece volentieri per la stella del Lille, che è all'inizio della sua carriera e ha dunque margini di crescita.

