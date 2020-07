Renato Pozzetto: vita privata, età, carriera, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Com’è Renato Pozzetto nella vita privata? Lui è uno degli attori comici più bravi ed apprezzati del nostro cinema, ma tutt’altro che un personaggio da gossip. Pozzetto, nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha segnato pagine indelebili del cabaret, della tv e della commedia all’italiana, tanto da attraversare indenne il tempo e le generazioni. I suoi film piacciono oggi esattamente come piacevano ieri e lo stesso si può dire delle sue esilaranti performance con l’amico e collega Cochi Ponzoni. In questi giorni l’attore compie ottant’anni e i mass media lo celebrano come è giusto che sia. Se volete vedere o rivedere i suoi film migliori quindi, non vi resta che accendere il televisore, in quanto li stanno ... Leggi su pianetadonne.blog

