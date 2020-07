Renato Pozzetto: l’icona della commedia sexy italiana compie 80 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel giorno dei festeggiamenti in Francia per la presa della Bastiglia, il 14 luglio, Renato Pozzetto ha compiuto 80 anni. Il comico milanese (ma varesino di nascita) nacque nel 1940 a Laveno, sulle rive del lago Maggiore. Il giovanissimo Renato crebbe a Gemonio, dopo che i genitori trovarono rifugio qui nel corso dei bombardamenti alleati. Terminata la guerra, Pozzetto si diplomò geometra all’istituto superiore Carlo Cattaneo. Come racconta un recente articolo dell’Ansa, a scuola ritrovò Aurelio Ponzoni, il futuro Cochi (cresciuto anche lui a Gemonio) che lo trascinò nel mondo del cabaret. Un duo vincente quello di Cochi e Renato: il primo ci metteva la testa, il secondo il suo estro e la sua simpatia. Renato ... Leggi su kontrokultura

