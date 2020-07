Regione Lazio, ok agli asili nido domestici: ecco tutte le novità (Di mercoledì 15 luglio 2020) asili nido nel Lazio, novità dalla Regione Lazio. «Oggi è una giornata storica. In Consiglio Regionale del Lazio abbiamo appena approvato, primi in Italia, una importantissima legge che ridisegna il sistema di educazione e istruzione di bambine e bambini fino ai 6 anni di età. Obiettivo: ampliare l’offerta per genitori e famiglie e ridurre al minimo i costi delle rette». asili nido domestici: le novità «Tantissime le novità. Vengono regolamentati i nidi domestici, comprese le tagesmutter, che possono accogliere fino a un massimo di cinque bambini fra i tre e i trentasei mesi in abitazioni private o in altri contesti di tipo domiciliare, naturalmente in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

