Regionali, venerdì la Ciarambino presenta i candidati irpini del M5S (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAVELLINO – Venerdì 17 luglio, alle ore 11:30, al teatro Partenio di Avellino (via Giuseppe Verdi 50), si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino, e dei candidati M5S del collegio Avellino al Consiglio regionale della Campania, ovvero Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa e Maura Sarno. Saranno presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia e i deputati Maria Pallini, Generoso Maraia e Michele Gubitosa. L'articolo Regionali, venerdì la Ciarambino presenta i candidati irpini del M5S proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

forza_italia : RT @FI_Toscana: Regionali 2020, @Antonio_Tajani venerdì in Toscana. @forza_italia si mobilita a Firenze, Siena e Pisa. Conferenza insieme… - MarchettiMau : RT @FI_Toscana: Regionali 2020, @Antonio_Tajani venerdì in Toscana. @forza_italia si mobilita a Firenze, Siena e Pisa. Conferenza insieme… - GruppoFICamera : RT @newsForzaItalia: FIRENZE: Regionali 2020, Antonio Tajani venerdì in Toscana per Ceccardi. Forza Italia si mobilita a Firenze, Siena e P… - stefano_mugnai : RT @FI_Toscana: Regionali 2020, @Antonio_Tajani venerdì in Toscana. @forza_italia si mobilita a Firenze, Siena e Pisa. Conferenza insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali venerdì Tutti i lavori delle Commissioni della Camera della settimana: crisi Palestina e Hong Kong, audizione Amnesty, big data Policymakermag