Regionali Puglia, Dc cambia idea: 'Noi schierati con centrodestra'. Culigari: 'Emiliano escluda il simbolo' (Di mercoledì 15 luglio 2020) BARI - Il presidente nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana, Emilio Cugliari, ha sospeso dal partito Cosimo Damiano Tramonte e Giuseppe Cortese e ha invitato il presidente della Regione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ivanscalfarotto : Eccoci al TGR. “Basta alla politica che fa solo nomine e non trova soluzioni” #ivanperlapuglia - repubblica : Oggi su Rep: ?? Interdittive e infiltrazioni. L’ombra della criminalità sulle regionali in Puglia [di GIULIANO FOSCH… - matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - LaGazzettaWeb : Regionali Puglia, Dc cambia idea: «Noi schierati con centrodestra». Culigari: «Emiliano escluda il simbolo» - dei_alba : RT @florastr: il piddì ormai è assodato è alle dipendenze dei 5scemi e casaleggio... e accetta sansa, il giornalista del fango quotidiano… -