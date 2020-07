Regionali Liguria, è accordo tra il Pd e il M5s: il candidato governatore sarà Ferruccio Sansa (Di mercoledì 15 luglio 2020) È Ferruccio Sansa il candidato governatore del Pd e del Movimento 5 stelle alle Regionali in Liguria. Dopo una dura trattativa è stato chiuso l’accordo tra i partiti che a Roma sostengono il governo di Giuseppe Conte. Lo sfidante di Giovanni Toti, dunque, sarà il giornalista del Fatto Quotidiano. L'articolo Regionali Liguria, è accordo tra il Pd e il M5s: il candidato governatore sarà Ferruccio Sansa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

