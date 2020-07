Regionali 2020, Mentana critica il candidato del centrodestra: 'Acquaroli impresentabile' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Il candidato unico del centrodestra per la presidenza della Regione Marche e' semplicemente impresentabile'. È il duro post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana , che ha condiviso un articolo dello scorso ottobre sulla cena organizzata il 28 ottobre ad Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma. ... Leggi su anconatoday

ivanscalfarotto : Eccoci al TGR. “Basta alla politica che fa solo nomine e non trova soluzioni” #ivanperlapuglia - fattoquotidiano : Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti per sconfiggere le… - repubblica : Regionali Liguria, per il centrosinistra e M5S designato Ferruccio Sansa - rete22ottobre : Regionali Liguria, per il centrosinistra e M5S designato Ferruccio Sansa - GaetanoGorgoni : #regionali Cesa in Puglia ci mette la faccia per Fitto. Ruggeri in silenzio dopo l’atto di fede a Emiliano… -