Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota il 20 e 21 settembre assieme alle suppletive per il Senato: il via libera del governo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il Referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni suppletive per il Parlamento. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri di questa notte, in cui il governo ha convenuto su queste date proposte dal premier Giuseppe Conte per l’indizione “del Referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ nonché, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 ... Leggi su ilfattoquotidiano

