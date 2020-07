Recovery fund, si va verso il compromesso. Conte detta le condizioni: le richieste dell’Italia all’Ue (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta le condizioni dell’Italia per chiudere la trattativa sul Recovery fund in occasione del prossimo Consiglio Ue. In occasione dell’informativa in vista del prossimo Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato quelle che sono le condizioni dell’Italia sulla trattativa per il Recovery fund. Alla luce della posizione rigida degli Stati del Nord, la partita sul Next Generation Eu dovrà concludersi con un compromesso, unica via per ottenere il via libera entro la fine del mese di luglio, come chiesto dal premier. Conte, “Riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Europeo sia assunta entro luglio e non ... Leggi su newsmondo

