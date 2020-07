Ravenna, 13enne transgender decide di farsi chiamare Greta dopo il coming out (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una tredicenne transgender di Ravenna desiderava essere donna sin dall’infanzia e ora ha deciso di farsi chiamare Greta, dopo aver effettuare il coming out circa un anno fa. I genitori si sono recati presso la sezione civile del Tribunale di Ravenna per ricevere il via libera al cambio di nome e all’intervento chirurgico per il cambio di sesso. La storia di Greta, conosciuta in tutta la città, ha fatto letteralmente il giro d’Italia dopo un servizio televisivo di una nota trasmissione. Il giudice civile Antonella Allegra ha chiesto un parere alla Procura di Ravenna, risultato favorevole. Si attende ora la decisione del giudice. Leggi su sportface

infoitinterno : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - La Repubblica - AndFranchini : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - La Repubblica - CNoizez : altri pazzi: Porta il figlio 13enne in tribunale: 'È transgender, cambiategli sesso' - cronaca_news : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' -