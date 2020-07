Raphael Gualazzi cancella alcuni concerti per motivi di salute (Di mercoledì 15 luglio 2020) Raphael Gualazzi cancella i concerti in programma in estate. L'artista annuncia sui social di essere costretto a rinunciare ai suoi appuntamenti estivi a causa di un invento chirurgico di lieve entità. Per motivi di salute, Raphael Gualazzi comunica la cancellazione degli spettacoli attesi in tutta Italia comprese tra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto Le date interessate sono quelle del 26 luglio a Salerno, del 2 agosto a Monforte, del 4 agosto a San Marino, del 5 agosto a L'Aquila e del 6 agosto a Pistoia. A causa di un piccolo intervento chirurgico, Raphael Gualazzi è costretto a rinunciare ad alcune delle sue esibizioni estive. Lo comunica lui stesso ... Leggi su optimagazine

