Ragazzino di 15 anni mangia carne di marmotta e muore dopo 3 giorni di agonia: nuovo caso di peste in Mongolia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel maggio del 2019 due fidanzati di 37 e 38 anni sono morti per aver mangiato rene crudo di marmotta. E lo scorso 4 giugno due fratelli hanno contratto la peste bubbonica e uno dei sue è finito in ospedale in gravissime condizioni sempre per aver consumato lo stesso animale. Siamo in Mogolia dove un caso analogo si è verificato nelle ultime ore: ancora una persona giovane, anzi giovanissima è morta per lo stesso motivo. Questa volta siamo nella provincia sud-occidentale di Gobi-Altai. La vittima è un Ragazzino di 15 anni che aveva cacciato la marmotta con un cane per poi cibarsene. Secondo quanto riporta l’agenzia cinese Xinhua il 15enne ha subito manifestato febbre alta dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Ragazzino di 15 anni mangia carne di marmotta e muore dopo 3 giorni di agonia: nuovo caso di peste in Mongolia - Noovyis : (Ragazzino di 15 anni mangia carne di marmotta e muore dopo 3 giorni di agonia: nuovo caso di peste in Mongolia) P… - chisairubae : @jiminisart rido ancora per un video uscito dieci anni fa con un ragazzino che dice 'ti chiudo nell'ammadio' le bat… - elmudorino : @matty23_ @BresciaOfficial No ma poi mi spezza quando deve piangere, ha fatto una crociata su un ragazzino di vent'… - lazigomona : Aiuto il collega a censire un nuovo cliente, prendo la carta d'identità ed esclamo:'Ma quanto è piccolo sto ragazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino anni Mangia carne di marmotta con gli amici, ragazzino di 15 anni muore di peste bubbonica Il Messaggero Oscar: perché continuano a farci sognare, il panel con Francesco Castelnuovo all'UltraPop Festival

Il Team di Movieplayer e l'Uomo degli Oscar, Francesco Castelnuovo, cercano di dare voce alla fascinazione del pubblico (e non solo) per la prestigiosa cerimonia di premiazione qui all'UltraPop Festiv ...

Chi è Lucio Vario, il piccolo Lucio: dalla hit sul web a Primo appuntamento

Chi è Lucio Vario, conosciuto come Il piccolo Lucio: età, canzone, biografia, lavoro, dal successo della hit alla partecipazione a Primo appuntamento. 1Chi è Il piccolo Lucio? Biografia e canzone Vi r ...

Il Team di Movieplayer e l'Uomo degli Oscar, Francesco Castelnuovo, cercano di dare voce alla fascinazione del pubblico (e non solo) per la prestigiosa cerimonia di premiazione qui all'UltraPop Festiv ...Chi è Lucio Vario, conosciuto come Il piccolo Lucio: età, canzone, biografia, lavoro, dal successo della hit alla partecipazione a Primo appuntamento. 1Chi è Il piccolo Lucio? Biografia e canzone Vi r ...