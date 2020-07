Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato dell’ex gieffina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Raffaella Fico ha un nuovo amore! L’ex gieffina nota soprattutto per la sua storia tormentata con il giocatore Mario Balotelli sembra aver ritrovato la serenità sentimentale con Giulio Fratini imprenditore in ascesa. I due sono stati avvistati insieme a Positano, località cult del momento molti infatti i vip che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nella costa amalfitana. Raffaella è stata immortalata mentre bacia appassionatamente il giovane, un bacio che suggella un amore appena nato e che probabilmente è destinato a durare. Ricordiamo che Raffaella è reduce dalla fine della storia con Alessandro Moggi, relazione terminata lo scorso anno a cui l’ex gieffina aveva creduto molto. Chi è Giulio ... Leggi su quotidianpost

