“Quella preghiera contro la legge sull’omotransfobia? Inaccettabile”: parla la sindaca di Lizzano (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Assurdo identificare gli Lgbt, è inaccettabile”. Commenta così a TPI Antonietta D’Oria, sindaca di Lizzano, in provincia di Taranto, la veglia di preghiera organizzata martedì 14 luglio contro il disegno di legge sull’omotransfobia. A margine dell’iniziativa, voluta dal parroco don Giuseppe Zito, si è tenuta una protesta di attivisti Lgbt. Il parroco ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato i manifestanti. Sul posto si è recata anche la sindaca che si è schierata contro le forze dell’ordine, in difesa dei cittadini e della libertà. La sindaca contro la veglia “Conoscete gli articoli della Costituzione? – chiede ... Leggi su tpi

