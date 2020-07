Quattro ventilatori polmonari donati al “San Pio”: il Sannio all’avanguardia contro il covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Conferenza stampa questa mattina al “San Pio” di Benevento. Un incontro voluto per illustrare la preziosa valenza terapeutica dei Quattro ventilatori polmonari donati da una cordata di benefattori, capeggiata e coordinata dal sindaco Clemente Mastella. Il primo cittadino ha presenziato all’incontro, insieme al direttore generale dell’azienda ospedaliera, Mario Nicola Vittorio Ferrante, al Presidente della Misericordia di Benevento, Angelo Iacoviello, e a Michele Manzo, rappresentante della Banca Popolare Pugliese. Ferrante – “Alla fine del covid posso dire che Mastella ha svolto un lavoro preventivo enorme. Si è dimostrato un sindaco pro-attivo, molto vicino alla azienda ospedaliera. ... Leggi su anteprima24

valy_s : RT @impaziente0: @valy_s @DottAngeloC Fosse vero non sarebbero bastati 300mila ventilatori. Invece le TI si stanno svuotando con quattro mi… - impaziente0 : @valy_s @DottAngeloC Fosse vero non sarebbero bastati 300mila ventilatori. Invece le TI si stanno svuotando con qua… - eo_news : Da RS Components quattro soluzioni per ventilatori polmonari -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro ventilatori Da RS Components quattro soluzioni per ventilatori polmonari Elettronica Plus Paratie antirumore per i condizionatori del Santa Corona, i residenti: “Battaglia vinta”

Pietra Ligure. Una battaglia vinta quella dei residenti di via Villaggio Spotorno, sul Trabocchetto, una traversa di via della Cornice, che da anni avevano sollevato il problema dei forti rumori nottu ...

Casa fresca in modo sostenibile: perché (e come) scegliere il ventilatore

Nei ventilatori a soffitto, la forma e la lunghezza delle pale incidono sulla resa: quelle a petalo con le pale concave raccolgono meglio l’aria; quelle piatte e allungate la diffondono in modo più ...

Pietra Ligure. Una battaglia vinta quella dei residenti di via Villaggio Spotorno, sul Trabocchetto, una traversa di via della Cornice, che da anni avevano sollevato il problema dei forti rumori nottu ...Nei ventilatori a soffitto, la forma e la lunghezza delle pale incidono sulla resa: quelle a petalo con le pale concave raccolgono meglio l’aria; quelle piatte e allungate la diffondono in modo più ...