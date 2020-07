Quanto risparmierebbe il Milan se Giampaolo dovesse firmare per il Torino? (Di mercoledì 15 luglio 2020) In questi mesi si può dire che il Milan abbia "tifato" Siviglia. In caso di qualificazione ai gironi di Champions League, infatti, il club spagnolo avrebbe dovuto riscattare Suso: una condizione che si è puntualmente verificata, permettendo al club rossonero di incassare quasi 24 milioni di euro per l'attaccante ceduto a gennaio, realizzando inoltre una grossa plusvalenza. E adesso il "tifo" del club si sposta in Italia, più precisamente a Torino. Sì, perchè il (neo) direttore sportivo granata... Leggi su 90min

