Quanto costano allo Stato le navi quarantena per i migranti (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Il costo tra le navi per le quarantene dei migranti è molto diverso, e ben più alto, di quelle delle strutture individuate a terra per lo stesso motivo. Lo Stato italiano, sia nell'uno che nell'altro caso, si è trasformato in affittuario, pubblicando tra aprile e luglio diversi avvisi per manifestazioni di interesse da parte dei privati. In base all'avviso del ministero dei Trasporti del 13 luglio e in scadenza il 16 luglio prossimo, una nave costerà circa 4.037.475 euro, oltre Iva, per i 101 giorni di esecuzione dell'appalto. Tale costo è costituito "da un corrispettivo a corpo ed uno a misura". Il "corrispettivo a corpo tutto compreso" si riferisce al noleggio della nave, che "dovrà stazionare in rada e potrà essere chiamata a spostamenti sulla ... Leggi su agi

0Marcullo02 : RT @fidax92: @ale13_spino Non è né progetto pulcini ma neanche si andranno a prendere giocatori che costano chissà quanto - fidax92 : @ale13_spino Non è né progetto pulcini ma neanche si andranno a prendere giocatori che costano chissà quanto - aaabissi : @loujsoul puoi dirmi quanto costano? - softievlou : @devouis da quanto so si, poi con il voucher puoi spendere il tot di soldi che ti hanno ridato. immaginati se i big… - beteljeuse1969 : RT @IlPrimatoN: Contratto fino al 31 ottobre, salvo proroghe o cessazione della situazione emergenziale. Ecco quanto ci costano le navi qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto costano Quanto costano allo Stato le navi quarantena per i migranti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cooler Master annuncia MasterBox NR200 e NR200P, due nuovi case mini-ITX: disponibili da settembre

Cooler Master ha annunciato i nuovi case MasterBox NR200 e NR200P, due soluzioni mini-ITX pensate per chi vuole assemblare un sistema compatto ma comunque potente e gradevole alla vista. Differentemen ...

Bellanova a TPI: “Sanatoria migranti flop? Macché, i numeri parlano. E ora cancelliamo i decreti sicurezza”

“Non ho mai pensato che la norma fosse perfetta. Né nascosto la necessità di estenderla ad altri settori o di una finestra temporale più ampia. I risultati però sono eloquenti. Vanno rafforzati, certo ...

Cooler Master ha annunciato i nuovi case MasterBox NR200 e NR200P, due soluzioni mini-ITX pensate per chi vuole assemblare un sistema compatto ma comunque potente e gradevole alla vista. Differentemen ...“Non ho mai pensato che la norma fosse perfetta. Né nascosto la necessità di estenderla ad altri settori o di una finestra temporale più ampia. I risultati però sono eloquenti. Vanno rafforzati, certo ...