Quando il coronavirus fa calare il lavoro, anche dei medici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 36% di loro ha richiesto le indennità del lavoro ridotto. Calo dell'attività per quasi la metà degli intervistati. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Quando coronavirus Coronavirus, quando la felicità ha un sapore ancora più speciale La Stampa I giudici sull'arresto di Bellomo, ex consigliere di Stato: "Può umiliare altre donne"

Per quanto riguarda, infine, le esigenze cautelari, i giudici respingono anche la circostanza che il Covid 19 imponga a Bellomo, “a causa delle sue condizioni di salute, di avere contatti solo con ...

Covid e crisi economica, a soffrire soprattutto i comuni del Nord

MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle citta’ turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E’ quanto emer ...

