Puglia, incidente tra un furgone e una bici elettrica: 3 giovani morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Puglia, incidente tra un furgone e una bici elettrica: 3 giovani morti. La tragica fatalità si è verificata sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta Un tragico incidente stradale ha ucciso tre ragazzi sulla statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia. Uno scontro durissimo che non ha lasciato scampo a … L'articolo Puglia, incidente tra un furgone e una bici elettrica: 3 giovani morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - TeresaBellanova : Ricordo come ieri quel giorno e quel dolore straziante. Di tutti, non solo di chi aveva amato e conosciuto le 23 vi… - PatriziaOrlan11 : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Sono due ragazzi le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale 170 che collega Barlet… - stop_fake_news_ : AGI - Sono due ragazzi le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale 170 che collega Bar… -

In tre, su una bici elettrica. Travolti da un furgone: muoiono tutti. Erano giovanissimi. È accaduto all’alba di oggi a Barletta, in Puglia, sulla strada provinciale 170 che collega la cittadina ad An ...Tre ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia. Sono stati investiti da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. L'incidente ...