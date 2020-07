Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia, investiti all'alba da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo tre ragazzi.Chi sono le vittimeUno dei deceduti aveva 19 anni ed era di Barletta. Di un altro è in corso l'identificazione perché non aveva documenti e il terzo, un 17enne di Barletta, in ... Leggi su tg24.sky

g_bonincontro : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Tragedia in Puglia, furgone travolge una bicicletta: tre giovani morti #puglia - olga453901841 : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti -