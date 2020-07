Pubblica amministrazione, si blocca il sito per iscriversi ai concorsi: scadenze prorogate (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il sito per iscriversi ai concorsi pubblici si è bloccato. Troppi accessi, e il portale per le candidature ‘StepOne‘ va in tilt, proprio nell’ultimo giorno utile per presentare la domanda al mega concorso unico per funzionari, oltre 2 mila posti in palio. “Problemi tecnici”, spiega il Formez, che gestisce la selezione. Pur avendo risolto il crash e ripristinato il sito a pieno regime, la società ha deciso di accogliere i tanti reclami arrivati online e via social prorogando di 10 giorni l’iscrizione. C’è tempo quindi al 25 luglio per iscriversi, termine per le candidature al corso-concorso per dirigenti presso la Scuola nazionale dell’amministrazione (che pure scadeva oggi). “Dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

CottarelliCPI : Arcuri Commissario straordinario per le scuole. Commissari straordinari per le opere pubbliche. Ma la nomina contin… - petergomezblog : Santa Caterina (Caltanissetta), amministrazione comunale sotto inchiesta tra appalti. viaggi ed escort: “Livello in… - vitocrimi : Con il #DecretoSemplificazioni riduciamo la burocrazia e rendiamo più facile la vita a cittadini, imprese, istituzi… - stenartista : RT @fattoquotidiano: Pubblica amministrazione, si blocca il sito per iscriversi ai concorsi: scadenze prorogate - fattoquotidiano : Pubblica amministrazione, si blocca il sito per iscriversi ai concorsi: scadenze prorogate -