Proteste a Milano per il nuovo San Siro: “Vogliono cementificare tutto il quartiere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il nuovo avanza, inevitabilmente, ma molti non ci stanno. Non è soltanto una questione di simboli, tradizioni, ritrovi. Lo stadio Giuseppe Meazza è questo e molto di più, da sempre tra gli impianti più suggestivi del mondo. La necessità però di dotarsi di una struttura nuova e di proprietà di Inter e Milan cambierà anche l’area circostante. Così molta gente è scesa in piazza ieri, in favore di una ristrutturazione soltanto dello stadio. “Stop alla cementificazione” è lo slogan del comitato Coordinamento San Siro. I cittadini fanno squadra, che ha potuto contare sull’appoggio anche di alcuni consiglieri comunali. Anche i residenti del quartiere San Siro sono contrari a questa riqualificazione della zona. La portavoce Gabriella Bruschi si ... Leggi su ilnapolista

