“Promozione dell’agricoltura contadina”, firmata la legge: le parole di Mortaruolo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Poco fa la Giunta regionale, presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, ha dato il via libera al regolamento attuativo della legge – Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina – a mia firma e della collega Maria Ricchiuti“. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo. Prosegue Mortaruolo: “Quella che dal 4 dicembre è legge della Regione Campania si configura come una norma rivoluzionaria che permetterà alle nostre aziende agricole di poter offrire un prodotto di qualità superando le impasse burocratiche ... Leggi su anteprima24

savonanews : Savona si aggiudica un bando da 190 mila euro per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale -

Ultime Notizie dalla rete : “Promozione dell’agricoltura Dl Rilancio, Mipaaf riformula articolo per aumentare risorse per le filiere agricole Policymakermag