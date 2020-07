“Promesso, solo acqua”: Brozovic commenta così il ritiro della patente [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic è stato protagonista di una disavventura. Dopo essere passato con il rosso è stato fermato dalla Polizia, sottoposto all’alcol test, è risultato leggermente superiore al consentito. E’ così scattato il ritiro della patente. Il calciatore ha provato a dimenticare l’accaduto, è sceso in campo nell’ultimo match contro il Torino e adesso si prepara per il rush finale. Nel frattempo ha deciso di commentare il modo ironico l’episodio. “Promesso, solo acqua”, ha scritto il croato sul profilo Instagram. In basso il post del centrocampista dell’Inter. Visualizza questo post su Instagram Promesso… ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Per i tifosi è 'Sbronzovic'. Ma lui posta su Instagram: 'Promesso... solo acqua!' - FcInterNewsit : Brozovic spegne il caso: 'Promesso... solo acqua!' - paola_demicheli : A ferragosto apriamo il cantiere per l’alta velocità tra #Verona e #Vicenza. L’ho promesso al governatore del Venet… - CalcioWeb : 'Promesso, solo acqua': #Brozovic commenta così il ritiro della patente [FOTO] - - DUXIRO : RT @BelpietroTweet: Le banche hanno prestato agli imprenditori appena un ottavo della cifra annunciata dal premier. Gli incapaci in maggior… -

