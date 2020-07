Probabili formazioni Serie A 33ª giornata: tocca a Milik, torna Kulusevski (Di mercoledì 15 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A 33ª giornata – Si giocano sette gare della trentatreesima giornata di Serie A. Alle 19,30 sfide interessanti: Bologna-Napoli, Milan-Parma e Sampdoria-Cagliari. Alle 21,45 sfida caldissima per la salvezza tra Lecce e Fiorentina. Si giocano anche Roma-Verona e Udinese-Lazio. La Juve vuole proseguire la corsa verso il suo nono scudetto consecutivo sul campo del Sassuolo. Le Probabili formazioni dei match. Probabili formazioni Serie A 33ª giornata Bologna-Napoli (ore 19,30) BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, ... Leggi su calcioweb.eu

