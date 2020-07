Previsioni Meteo, ultima decade di Luglio tra l’Anticiclone e nuovi spifferi instabili da Nord (Di mercoledì 15 luglio 2020) Previsioni Meteo – Volgendo lo sguardo Sul prosieguo del mese, il trench di massima non muta rispetto a quanto visto fino ad alcuni giorni fa. Sostanzialmente, Luglio 2020 dovrebbe continuare a mostrare una aspetto estivo senza particolari eccessi termici, anzi con valori sotto media almeno fino al 20, poi, nel corso della terza decade, probabilmente valori rientranti più nelle medie tipiche del periodo, giammai, però, sopra la norma. Tuttavia abbiamo ha già abbastanza scritto su questa settimana più instabile e fresca, per cui in questa sede vogliamo soffermarci sulla possibile tendenza per la terza decade di Luglio la quale, secondo le ultimissime indicazioni, potrebbe mostrare una doppia faccia sul territorio italiano ovvero ... Leggi su meteoweb.eu

