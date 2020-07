Previsioni Meteo, oggi e domani forti temporali pomeridiani sull’Italia: innescati da impulsi instabili provenienti dal Nord Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Previsioni Meteo – L’alta pressione ha già perso colpi da qualche giorno sul Mediterraneo centrale, perdendo progressivamente geo-potenziali e concedendo infiltrazioni di aria fresca da Nord, sempre più incisive. Tuttavia, sino ad ora, l’aspetto più evidente è stato il calo termico, naturalmente anche fenomeni a carattere temporalesco, ma a incidenza più localizzata, in particolare su Alpi, Prealpi e su estremo Sud, specie sulla Sicilia, localmente tra Calabria, Sudest Lucania e Sud Salernitano. Sul resto dell’Italia il tempo è stato sostanzialmente asciutto e ampiamente soleggiato, salvo qualche fenomeno anche sul Cagliaritano, in Sardegna. Ma già da oggi, e via via ancor più poi verso il fine settimana, gli ... Leggi su meteoweb.eu

