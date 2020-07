Previsioni Meteo, confermata la nuova forte ondata di maltempo tra venerdì 17 e sabato 18 Luglio [MAPPE] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Previsioni Meteo – L’alta pressione, oramai, ha spostato i suoi massimi in Atlantico, o in parte sulle estreme regioni occidentali europee, e non riesce più a offrire una efficace protezione al Mediterraneo centrale e all’Italia, rispetto alle offensive instabili nordatlantiche. Già in questi giorni e in queste ore, l’atmosfera è divenuta abbastanza instabile con rovesci e temporali convettivi su diversi settori, seppure ancora a macchia di leopardo o ancora piuttosto localizzati, anche se forti a scala locale. Via Via, nel corso dei prossimi giorni, le onde instabili nordeuropee diverrebbero più insidiose, affondando in maniera più decisa verso parte del Mediterraneo, fino a comportare, tra venerdì e sabato prossimi, l’inserimento, lungo una scia ... Leggi su meteoweb.eu

