Pressing spaventoso degli Usa contro Huawei, Italia verso il "nì" sul 5G (Di mercoledì 15 luglio 2020) Robert O’Brien sta facendo il pieno dei contatti in Europa per dire un po’ a tutti la stessa cosa: state lontani dai cinesi sul 5G. Il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca lo ha fatto anche con il consigliere di Palazzo Chigi Piero Benassi, nei loro numerosi contatti settimanali e ieri in un bilaterale che ha fatto seguito a un incontro con gli omologhi di Germania, Francia, Gran Bretagna. Ma Roma non segue Londra sul no a Huawei, benchè i cinesi potrebbero ben finire esclusi al termine dell’analisi in corso da parte del governo sui criteri di cybersecurity che moduleranno l’accesso al 5G da parte di operatori stranieri in Italia. Il tutto in attesa e nella speranza che la Commissione europea stenda le sue raccomandazioni in materia: valide per tutti gli Stati membri dell’Ue.È ... Leggi su huffingtonpost

