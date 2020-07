Presentazione del libro 'Ansia, depressione, stress. La natura cura gli stati d'animo' a Chieti (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'La salute è il risultato del nostro modo di essere: il pensiero, il respiro, gli alimenti, l'esercizio fisico, il rapporto con il nostro 'Io superiore', la preghiera, la meditazione, tutto quello che ... Leggi su chietitoday

CatalfoNunzia : L’emergenza #COVID19 ha reso ancora più centrale il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto ho sottolin… - sbonaccini : Grazie ai tanti che ieri sera hanno partecipato alla presentazione del libro “La destra si può battere” a Modena - ITAtradeagency : ?? 28/07 Presentazione del XXXIV Rapporto ICE e dell'Annuario 2020 Istat-ICE! Le parole chiave di quest'anno sono:… - solounastella : RT @mariale47010626: Il 29 luglio, a Marsala, farò una presentazione del mio libro. In questo posto magnifico. ?????? - sara_malerba : RT @ChrisTabbeaux: @artdielle @sara_malerba @luigiirdi @Nutrimenti @danisetta @ladivoralibri @booklovers_dv @signoraDalloway @lucalemax @Sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentazione del

Radiobombo

In attesa della presentazione ufficiale dei dati del monitoraggio Goletta Verde 2020, in programma per venerdì 17 luglio a Roma, i volontari di Legambiente Lazio, dei circoli “Larus” di Sabaudia e “Pi ...occorre presentare il biglietto gratuito stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it Alle ore 21,30 in Piazza Duomo sarà in scena “La stanza del pastore”, la fortunata drammaturgia di Vincenzo ...