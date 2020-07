Premier League, vincono City e Tottenham. Wolves, addio Champions (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Manchester City chiama, il Tottenham risponde e i Wolves incassano al 96' un rigore che sbriciola le speranze di qualificazione in Champions. La squadra di Pep Guardiola supera 2-1 il Bournemouth e ... Leggi su gazzetta

OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - StadioSport : Arsenal-Liverpool Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 15-7-2020: Arsenal-Liverpool, big match della 36.a gi… - sportli26181512 : Burnley-Wolves 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Burnley e Wolverhampton, nella trentaseiesima partita della Premier Le… - sportli26181512 : Man City-Bournemouth 2-1: Ottimo successo casalingo del Manchester City sul Bournemouth nella sfida valevole per la… - MomentiCalcio : #PremierLeague, il #Tottenham vince e va a meno 1 dal #Wolves -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Goal.com

La Premier League scende in campo giovedì 16 luglio per altri quattro match in calendario per la 36esima giornata. Ecco i pronostici. E’ il duello per il quarto posto a tenere banco nel campionato ing ...Finisce 1-1 la sfida tra Burnley e Wolverhampton, nella trentaseiesima partita della Premier League. Wolverhampton in vantaggio al minuto 76 con Jiménez. La rete del pareggio arriva grazie an un rigor ...