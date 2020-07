Premier League, il Tottenham va a -1 dai Wolves, vince il Manchester City (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nelle gare delle ore 19, valide per la trentaseiesima giornata di Premier League, il Burnley si salva da una sconfitta casalinga grazie al gol arrivato al minuto 96 con Wood dopo che i Wolves erano passati in vantaggio con Jimenez. Negli altri due match, vittoria fuori casa per il Tottenham che abbatte per 1-3 il Newcastle grazie alla rete di Son e alla doppietta di Kane, mentre il City passa per 2-1 sul Bournemouth grazie a Silva e Jesus. FOTO: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo Premier League, il Tottenham va a -1 dai Wolves, vince il Manchester City proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nel match Arsenal-Liverpool, valido per la trentaseiesima giornata di Premier League 2019/2020, i padroni di casa hanno risposto all’iniziale vantaggio firmato da Sadio Mané con Alexandre Lacazette, c ...

Premier League, i pronostici di giovedì 16 luglio

La Premier League scende in campo giovedì 16 luglio per altri quattro match in calendario per la 36esima giornata. Ecco i pronostici. E’ il duello per il quarto posto a tenere banco nel campionato ing ...

