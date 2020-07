Premier League 2019/2020: vincono Manchester City e Tottenham, Wolves raggiunti allo scadere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Punti pesanti per l’Europa e per la salvezza in palio nella trentaseiesima giornata di Premier League. Il Tottenham passa per 3-1 sul campo del Newcastle: a segno Son e Kane (doppietta), inutile il momentaneo pareggio di Ritchie. Gli uomini di Mourinho salgono al settimo posto in attesa dell’impegno del sorprendente Sheffield (domani contro il Leicester) e accorciano a -1 dal Wolverhampton, raggiunto all’ultimo respiro dal Burnley sull’1-1: un rigore di Wood al 96’ rende vano il vantaggio di Raul Jiménez. Non fa sconti il Manchester City contro un Bournemouth alla disperata ricerca di punti per la salvezza: la squadra di Guardiola si impone per 2-1 con i gol di David Silva e Gabriel Jesus, troppo tardiva la rete della speranza di Brooks. Leggi su sportface

Il Liverpool è già campione d'Inghilterra, ma la sfida contro l'Arsenal conserva certamente un fascino particolare. Due dei club inglesi più blasonati, che attraversano certamente un periodo diverso d ...

