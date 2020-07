Premier Conte: “Benetton estromessi da Autostrade, che dovrà risarcire 3 miliardi di euro” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giuseppe Conte ha annunciato, tramite un lungo post sui social, diversi provvedimenti importanti che arrivano in seguito a un negoziato tra il Governo e Autostrade per l’Italia, che ha portato all’estromissione della famiglia Benetton da Aspi. Autostrade, inoltre, dovrà pagare 3,4 miliardi di euro di risarcimento. “Il compito del Governo è Contestare le gravi violazioni contrattuali e la cattiva gestione di cui si è resa responsabile Aspi e impedire che i privati possano continuare ad avvantaggiarsi di una concessione totalmente squilibrata a loro favore sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico. Dopo un negoziato durissimo, il risultato è: A) L’estromissione della famiglia Benetton I Benetton hanno accettato di cedere la loro ... Leggi su sportface

AnnalisaChirico : Mentre si allentano le misure di contenimento con curva in calo (bagagli in aereo, sedute in treno, fiere, congress… - AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - riotta : Un domani si studierá la retorica del premier Conte, incrementale da souffle, 'il medio e lungo periodo', impocheta… - FMisfatto : La sintesi della nottata è semplice, il nostro Premier Conte ed il Movimento ?????????? hanno obbligato i Benetton… - tranellio : RT @LaNotiziaTweet: Consiglio europeo, #Conte: 'O vinciamo tutti o perdiamo tutti'. Per il premier è cruciale chiudere entro luglio l’accor… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Conte Il premier Conte non può più comandare per poter rinviare - ItaliaOggi.it Italia Oggi Il pasticcio autostrade finirà male comunque

E ora? Ci sono varie ipotesi, tutte poco vantaggiose per lo Stato. La prima, che sembra perdere quota, è che il premier Conte, come tante volte promesso, dia un seguito alle sue parole e confermi la ...

Autostrade: Conte, “accordo chiaro e trasparente unica strada per impedire la revoca della concessione”

“Le infrastrutture pubbliche sono un bene pubblico prezioso, che deve essere gestito in modo responsabile, garantendo la piena sicurezza dei cittadini e un servizio efficiente”. Lo afferma il presiden ...

E ora? Ci sono varie ipotesi, tutte poco vantaggiose per lo Stato. La prima, che sembra perdere quota, è che il premier Conte, come tante volte promesso, dia un seguito alle sue parole e confermi la ...“Le infrastrutture pubbliche sono un bene pubblico prezioso, che deve essere gestito in modo responsabile, garantendo la piena sicurezza dei cittadini e un servizio efficiente”. Lo afferma il presiden ...