Precipitano dalla cresta del Monte Bianco: morti 2 alpinisti genovesi (Di mercoledì 15 luglio 2020) commenta Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I due, entrambi di Genova, avevano 56 e 57 anni. 'I corpi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

