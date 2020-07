Pozzuoli, droga nascosta nel portaocchiali: arrestato 52enne. Il nome (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pozzuoli. E’ Armando Loffredo, il 52enne del posto già noto alle ffoo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Pozzuoli, droga nascosta nel portaocchiali: arrestato Era nei pressi della sua abitazione e il suo atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari. Perquisito, è stato trovato in possesso … L'articolo Pozzuoli, droga nascosta nel portaocchiali: arrestato 52enne. Il nome Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli droga

Teleclubitalia.it

Durante un processo in corso a Napoli Iavarone sarebbe andato in Ecuador, parole del Pm “Per trattare con i narcotrafficanti che lo massacrarono di botte”. La morte in Ecuador del sanremese di origine ...A Monteruscello denunciato per detenzione di droga fini di spaccio un giovane di Pozzuoli - oggi 22enne – perché sorpreso con 0,75 grammi di cocaina già ripartiti in dosi e pronta per essere smerciata ...