Power Hits Estate 2020: Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Zucchero, Tiziano Ferro, in diretta dall'Arena di Verona vuota per votare il ... (Di mercoledì 15 luglio 2020) La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con 'RTL 102.5 Power Hits Estate', in diretta dall'Arena di Verona in Radiovisione ... Leggi su leggo

_erikaleo : RT @SocialArtistOF: #PowerHits2020 Ecco il cast della nuova edizione di #powerHits di @rtl1025. - amorosoal : RT @SocialArtistOF: #PowerHits2020 Ecco il cast della nuova edizione di #powerHits di @rtl1025. - SpotandWeb : Nuova notizia: RTL 102.5, Sky Uno e TV8 in contemporanea per “Power Hits Estate 2020” - _saetta__ : RT @Gaiamilanodese1: FORZA RAGA VOTIAMO #circozzi - melissaf_10 : Chi non vota non è un grande regalo #circozzi -