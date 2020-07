Potenza, il presidente Caiata consegna il club alla Regione Basilicata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Attraverso una conferenza stampa nella mattinata di oggi, Salvatore Caiata, presidente del Potenza, ha comunicato che ha riconsegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione Basilicata. Queste alcune delle sue dichiarazioni come raccolto da TuttoC.com: “Da ottobre abbiamo iniziato a chiedere risposte sul nostro destino calcistico, alle istituzioni, che tipo di approccio volevano avere rispetto al progetto del Potenza. Come è stata accolta ieri la squadra la dice tutta sul senso di appartenenza di questa comunità. Le nostre attività sono state condizionate dal Covid. Noi abbiamo riconsegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione. In tre ... Leggi su alfredopedulla

"Con la morte nel cuore", stamani Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio (serie C, girone C) ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione Basilicata, Vito B ...

