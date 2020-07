Positivo al Covid un bimbo che frequenta il centro estivo di Nembro. Scoperta casuale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un bambino di 7 anni che frequenta il centro ricreativo estivo di Nembro, assieme ad Alzano paese fulcro dell’epidemia da coronavirus, è risultato Positivo al Covid-19, benché del tutto asintomatico. Per questo è stata avvisata Ats Bergamo: la Scoperta è stata casuale, visto che il bambino si era ferito giocando a calcio e, giunto al Pronto soccorso, è stato sottoposto anche al tampone in via precauzionale, risultando Positivo.Il Cre non è stato sospeso: il bimbo faceva parte, come prevedono le norme, di un gruppetto ristretto. Ora gli altri bambini e l’educatore saranno sottoposti al tampone e dovranno svolgere la quarantena, come ovviamente lo stesso bambino. Per ... Leggi su huffingtonpost

